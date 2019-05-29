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Савченко поведёт свою партию на досрочные выборы в Раду

Политика

Шанс пройти в парламент у неё есть

Киев, 29 мая 2019, 23:54 — REGNUM  Партия депутата Верховной рады Надежды Савченко «Политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в досрочных выборах в украинский парламент. Об этом сама Савченко заявила сегодня, 29 мая, в эфире телеканала «112. Украина».

«Политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в политических выборах именно под этим названием», — сказал Савченко.

Она выразила уверенность, что на досрочных выборах в Раду граждане Украины в бюллетенях запомнят именно её партию, а также партию нового президента Владимира Зеленского, которая называется «Слуга народа».

«Всё остальное украинцы будут искать и путать», — считает она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля.

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Дело Савченко
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