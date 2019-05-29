Хаменеи заявил, что создать ядерное оружие Ирану не позволит религия

Тегеран, , 23:26 — REGNUM Иран имеет все возможности для создания ядерного оружия, но не будет его создавать, так как это противоречит религиозным соображениям, заявил 29 мая духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи на своей странице в Twitter.

Кроме того, отметил Хаменеи, такой проект потребует больших расходов, а использование такого оружия маловероятно.

Иранский духовный лидер подчеркнул, что Иран располагает всеми научными и технологическими ресурсами, которые нужны для создания ядерного оружия, однако Исламская Республика не будет этого делать.

«Наши научные и технологические возможности в области ядерных исследований находятся на высоком уровне, но создавать ядерное оружие мы не будем. Не из-за США, а из-за того, что мы считаем это нарушением норм религии», — написал Хаменеи.

Напомним, что обвинения в тайном создании ядерного оружия лежат в основе давления, лежащего в основе антииранской политики США.

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