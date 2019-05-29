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Евросоюз призвал Сирию и Россию не трогать террористов в Идлибе и Хаме

Политика

Под благовидным предлогом заботы о мирном населении

Евросоюз призвал Сирию и Россию не трогать террористов в Идлибе и Хаме
Александр Горбаруков © REGNUM
Террорист

Брюссель, 29 мая 2019, 22:59 — REGNUM  Евросоюз призывает Сирию, Россию, Иран и Турцию прекратить военную операцию против террористов в зоне «Идлиб», так как её проведение ухудшило положение мирных жителей, заявили 29 мая глава дипломатической службы ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидис.

По их словам, с начала военной операции против незаконных вооруженных формирований в провинциях Идлиб и Хама погибли 160 мирных жителей, а 200 тыс. человек покинули свои дома.

Представители ЕС вновь заявили о недопустимости военного решения конфликта в Сирии.

Напомним, в сирийских провинциях Идлиб и Хама сирийская армия проводит военную операцию против радикальных джихадистских группировок, не желающих разоружаться и участвовать в мирном урегулировании.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС призвал Россию, Турцию и Иран «немедленно защитить гражданских» в Идлибе

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Война в Сирии
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