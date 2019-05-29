Госдеп США приветствовал освобождение сотрудника НАСА из тюрьмы в Турции

Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Государственный департамент США приветствовал освобождение из турецкой тюрьмы сотрудника НАСА Серкана Гёльге, 29 мая передает агентство Associated Press.

По словам представителя Госдепа США Морган Ортагус, власти Турции приняли «правильное решение».

Гёльге был осужден властями Турции в 2018 году по обвинению в причастности к организации Фетхуллаха Гюлена и должен был провести в тюрьме семь лет.

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