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Власти Турции освободили осужденного сотрудника НАСА

Политика

Турецко-американский ученый Серкан Гёльге был осужден в 2018 году

Власти Турции освободили осужденного сотрудника НАСА
Иллюстрация: Martian Room Consulting
NASA

Анкара, 29 мая 2019, 22:47 — REGNUM  Власти Турции освободили ранее осужденного сотрудника НАСА Серкана Гёльге, 29 мая передает агентство Associated Press.

Об освобождении сотрудника НАСА стало известно от его жены Кубры Гёльге. По словам супруги турецко-американского ученого, она уже смогла поговорить с ним по телефону.

Гёльге был арестован во время визита к семье в Турцию из США, обвинен властями в причастности к организации Фетхуллаха Гюлена и осужден в 2018 году на семь лет лишения свободы.

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Турция и США
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