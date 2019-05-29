Порошенко просил США оказать ему помощь на выборах президента Украины

Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко просил у США помощи в ходе предвыборной кампании на Украине и жаловался, что американские власти этой помощи не предоставляют. Об этом рассказал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер во время своего выступления в Вашингтоне.

«Президент Порошенко жаловался нам, что мы не делаем достаточно для его поддержки. Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», — рассказал Волкер.

Он подчеркнул, что США готовы работать с любым лидером Украины, главное, чтобы он был законно избран. Волкер подчеркнул, что власти США выступают за укрепление демократии, проведение реформ на Украине, а также всеобъемлющую борьбу с коррупцией. США всецело поддерживают стремление Украины на Запад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко проиграл выборы президента Украины во втором туре. Он набрал порядка 25% голосов избирателей, тогда как его соперник шоумен Владимир Зеленский — более 72%.