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Аргентина парализована 24-часовой забастовкой

Политика

Большинство школ закрыто, больницы оказывают только экстренную помощь

Буэнос-Айрес, 29 мая 2019, 22:36 — REGNUM  24-часовая забастовка парализовала работу транспорта и банковского сектора Аргентины, 29 мая передает агентство Reuters.

В Аргентине закрыты банки, отменяются авиарейсы, автобусные и железнодорожные перевозки, не работают крупные порты. Большинство школ закрыто, больницы оказывают только экстренную помощь.

Забастовка объявлена профсоюзами Аргентины в ответ на меры жесткой бюджетной экономии президента Маурисио Макри.

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