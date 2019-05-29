Аргентина парализована 24-часовой забастовкой

Буэнос-Айрес, , 22:36 — REGNUM 24-часовая забастовка парализовала работу транспорта и банковского сектора Аргентины, 29 мая передает агентство Reuters.

В Аргентине закрыты банки, отменяются авиарейсы, автобусные и железнодорожные перевозки, не работают крупные порты. Большинство школ закрыто, больницы оказывают только экстренную помощь.

Забастовка объявлена профсоюзами Аргентины в ответ на меры жесткой бюджетной экономии президента Маурисио Макри.

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