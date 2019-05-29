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Госдеп грозит Турции законом о противниках США из-за покупки Анкарой С-400

Политика

Закон о противодействии противникам США (CAATSA) предполагает санкции против стран, сотрудничающих в военно-технической сфере с Россией, Ираном и КНДР

Госдеп грозит Турции законом о противниках США из-за покупки Анкарой С-400
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Светоч

Вашингтон, 29 мая 2019, 22:27 — REGNUM  Поставка российских систем ПВО С-400 в Турцию может поставить Анкару под действие санкций, содержащихся в американском законе «О противодействии противникам США» (CAATSA), заявила 29 мая на пресс-конференции официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

По её словам, в случае введения этих санкций будет приостановлено участие турецких предприятий в программе F-35.

«Мы хотим взаимодействовать с Турцией, но наша позиция остается прежней: Турция столкнется с весьма реальными и негативными последствиями, если она закончит поставку С-400», — заявила Ортагус.

Напомним, закон CAATSA, принятый в США в 2017 году, подразумевает санкционное давление на Россию, Иран и КНДР, а также на страны, сотрудничающие с ними в военно-технической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, президент и ключевые министры Турции неоднократно заявляли о том, что твёрдо намерены реализовать контракт с Россией по С-400.

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