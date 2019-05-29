Верховный лидер Ирана подтвердил отсуствие намерений вести переговоры с США

Тегеран, , 22:24 — REGNUM Высший руководитель Исламской Республики Иран (рахбар) Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоров с властями США. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Хаменеи в сети микроблогов Twitter сегодня, 29 мая.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна не станет вести переговоры с США в той ситуации, когда Вашингтон диктует свои условия. При этом Рухани не исключил проведения всеобъемлющих переговоров с США. но только после того, как Вашингтон полностью отменит режим санкций и будет выполнять ранее взятые на себя обязательства.

Рахбар Ирана был более категоричен. Он заявил, что никаких переговоров с США не будет, так как они принесут только вред.

«Мы не будем вести переговоры с американцами. Потому что нет смысла в переговорах, и это даже несет вред», — сказано в сообщении, опубликованном в Twitter Хаменеи.

При этом Хаменени дал понять, что Иран не против переговоров как таковых, но он ни с кем не будет обсуждать «ключевые вопросы революции», а также свой военный потенциал.

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