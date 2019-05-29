США хотят добиться от Ирана нового всеобъемлющего соглашения — Госдеп

Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Власти США намерены добиваться всеобъемлющего соглашения с Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 29 мая, заявил журналистам официальный представитель государственного департамента США Морган Ортагус.

«Мы продолжим оказывать максимальное давление на иранский режим, чтобы не дать ему средств для продолжения деструктивной внешней политики и заставить режим вести переговоры по полномасштабной сделке, которая будет отвечать на весь спектр его злонамеренной деятельности», — заявил Ортагус, видимо не понимая, что его заявление содержит две взаимоисключающие вещи — максимальное давление и попытку заключения соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа политика Вашингтона в отношении Тегерана круто изменилась. Если при предыдущем президенте США Бараке Обаме удалось достичь всеобъемлющего соглашения по иранскому атому, и американские власти это соглашение подписали, то пришедший к власти Трамп заявил, что это соглашение не выгодно США, и он его расторгает.

После этого власти США заявили, что будут осуществлять максимальное давление на Иран с целью принудить подписать его другое соглашение, условия которого продиктует Вашингтон.

Иран, естественно, заявил, что не приемлет такого подхода и не будет подчиняться воле США.