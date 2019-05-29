ЕС призвал Россию, Турцию и Иран «немедленно защитить гражданских» в Идлибе

Брюссель, , 21:56 — REGNUM Евросоюз призвал Россию, Иран и Турцию «немедленно» обеспечить защиту мирных жителей провинции Идлиб в Сирии, 29 мая передает агентство Reuters.

«Мы ожидаем, что сирийский режим и гаранты Астаны немедленно выполнят свои обязанности и обязательства и немедленно защитят гражданских лиц», — говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини.

В настоящий момент в провинции Идлиб в Сирии продолжаются боевые действия между правительственными войсками и исламистскими группировками.

Читайте также: Авиация России и Сирии третий день подряд наносит удары по оси Хама-Идлиб