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ЕС призвал Россию, Турцию и Иран «немедленно защитить гражданских» в Идлибе

Политика

«Мы ожидаем, что сирийский режим и гаранты Астаны немедленно выполнят свои обязанности и обязательства»

Брюссель, 29 мая 2019, 21:56 — REGNUM  Евросоюз призвал Россию, Иран и Турцию «немедленно» обеспечить защиту мирных жителей провинции Идлиб в Сирии, 29 мая передает агентство Reuters.

«Мы ожидаем, что сирийский режим и гаранты Астаны немедленно выполнят свои обязанности и обязательства и немедленно защитят гражданских лиц», — говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини.

В настоящий момент в провинции Идлиб в Сирии продолжаются боевые действия между правительственными войсками и исламистскими группировками.

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Война в Сирии
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