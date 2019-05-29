Госдума рассмотрит соглашение с Китаем по спутниковым системам навигации

Москва, , 21:53 — REGNUM В Госдуму внесено на ратификацию российско-китайское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou, сообщает 29 мая официальный сайт правительства России.

Уточняется, что соглашение о сотрудничестве в сфере глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou в мирных целях было подписано Дмитрием Медведевым в Пекине 7 ноября 2018 года на 23-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

Госдуме предложено рассмотреть проект федерального закона о ратификации этого соглашения. При рассмотрении законопроекта представлять точку зрения правительства РФ будет глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Законопроект предполагает создание организационной и правовой базы для разработки российско-китайских стандартов, совместного использования глобальных навигационных спутниковых систем двух стран, а также их функциональных дополнений, позволяющих пользователям ГЛОНАСС получать навигационные услуги на территории Китая, а пользователям системы Beidou позволит получать её услуги на территории России.

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