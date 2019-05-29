ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос

Москва, , 21:14 — REGNUM Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«В январе 62% респондентов ответили, что одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, 29% — не одобряют. В мае — 66% одобряло, 25% — не одобряло. То есть мы наблюдаем рост», — сообщил Федоров.

Как поясняется на сайте ВЦИОМ, при определении уровня одобрения деятельности конкретных государственных институтов, в том числе президенту страны, респондентам задаётся вопрос: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность???» По каждому институту госвласти респондент может дать только один ответ. По данным на 24 мая, о доверии президенту России заявили 65,8% опрошенных.

При составлении рейтинга политиков, напротив, респондентам предлагается назвать любое число ответов на вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим — нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому — не доверили бы решение важных государственных вопросов?» Согласно опубликованным 24 мая данным, большинство опрошенных — 31,7% — в качестве такого политика назвали Владимира Путина, 14,8% — министра обороны Сергея Шойгу, 13% — министру иностранных дел Сергею Лаврову, 8,8% — лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 7,6% — премьер-министра Дмитрия Медведева, 5,5% — председателя КПРФ Геннадия Зюганова и т.д.