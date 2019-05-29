Среда, 29 Мая 2019 года
21:01:18 МСК

Лидеры ЕС озвучат кандидатов на пост главы Еврокомиссии в июне

Политика

Списки кандидатов будут озвучены на саммите 20-21 июня

Брюссель, 29 мая 2019, 20:54 — REGNUM  Лидеры Евросоюза озвучат окончательные списки кандидатов на пост Еврокомиссии в июне, 29 мая передает агентство Reuters.

Переговоры 28 лидеров ЕС пока не привели к конкретным решениям — между представителями разных стран нет согласия в вопросе о кандидатах. Списки от национальных правительств будут озвучены на саммите 20−21 июня.

Действующий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер покинет пост 31 октября. Кроме главы Еврокомиссии, лидерам ЕС также надо определиться с другими ключевыми позициями в блоке, в том числе с главами Европарламента и ЕЦБ.

Читайте также: Пост председателя Еврокомиссии: Макрон призвал найти сильного лидера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить