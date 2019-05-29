«Политика Порошенко и Гройсмана вела страну к дефолту» — эксперт

Киев, , 20:52 — REGNUM Запад должен списать правительству Украине все его внешние долги, поскольку Киев потерял российские рынки сбыта, занял прозападный курс и воюет на стороне НАТО с Россией. Об этом 29 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Коломойский говорил, что Запад много должен Украине за нашу прозападную политику, за то, что сменили пророссийский вектор на западный, за то, что мы взяли обязательства вступить в НАТО, что мы создадим условия для баз НАТО. Мы на стороне НАТО и Запада участвуем в войне с Россией. За это нам надо платить, по крайней мере списанием долгов», — считает Суслов.

При этом он напомнил, что политика деиндустриализации, которую вели премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко, фактически привела страну к дефолту.

«Политика, которую вели Порошенко и Гройсман, вела страну к дефолту, потому что все время растут и ухудшаются условия заимствований. Мы уже платим до 10% в валюте по государственным ценным бумагам. Это очень много… Сейчас Зеленский просто обязан давить на Верховную раду и правительство с целью изменить экономическую политику. Он должен сказать стоп деиндустриализации», — призвал Суслов.

Экс-министр также считает, что президент Владимир Зеленский должен вернуть украинские товар на рынок России.

«Он должен сказать: «Да, мы должны вернуться на рынок России, потому что мы уже там потеряли несколько десятков миллиардов долларов от взаимных санкций». Мы должны получить обратно эти деньги, мы должны восстановить работу нашей авиакосмической промышленности, высокотехнологических отраслей: завода «Мотор Сич», «Заря"-"Машпроект» и т.д., то что приносило миллиарды долларов Украине. Мы должны поддерживать отечественного товаропроизводителя, защищать наш внутренний рынок от неограниченной конкуренции со сторон западных товаров, которая есть сейчас. Иначе не сегодня, но позже все это закончится грандиозным дефолтом», — предупредил Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Киеве президент Владимир Зеленский встретился с миссией Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом. Глава украинского государства заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ и рассчитывает получить кредит.

«Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, выполняет свои обязательства. К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, на которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда», — сказал Зеленский.