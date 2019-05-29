Военные Турции отчитались о потерях в ходе операции на севере Ирака

Анкара, , 20:30 — REGNUM В ходе операции против курдских отрядов самообороны на севере Ирака погибли двое военных армии Турции, 29 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению минобороны Турции, двое военных подорвались на мине в ходе наземной части операции против «курдских террористов» вблизи горы Хакурк в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 мая армия Турции провела спецоперацию на севере Ирака против отрядов «Рабочей партии Курдистана» — позиции курдских отрядов атаковали турецкие ВВС, после чего в районе горы Хакурк был высажен десант.

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