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Трамп и Эрдоган договорились встретиться на G20 в июне

Политика

Президенты намерены обсудить «разногласия по разным вопросам»

Анкара, 29 мая 2019, 20:23 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении двусторонних переговоров, 29 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению офиса Эрдогана, в ходе телефонного разговора президенты приняли решение провести встречу на саммите G-20, который пройдет в Японии 28 и 29 июня.

Стороны намерены обсудить «разногласия по разным вопросам», в том числе закупку Турцией российских комплексов ПВО С-400.

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Турция и США
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