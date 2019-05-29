Трамп и Эрдоган договорились встретиться на G20 в июне

Анкара, , 20:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении двусторонних переговоров, 29 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению офиса Эрдогана, в ходе телефонного разговора президенты приняли решение провести встречу на саммите G-20, который пройдет в Японии 28 и 29 июня.

Стороны намерены обсудить «разногласия по разным вопросам», в том числе закупку Турцией российских комплексов ПВО С-400.

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