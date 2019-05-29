Среда, 29 Мая 2019 года
20:39:56 МСК

В Судане во время протестов вспыхнули беспорядки, есть жертвы

Политика

Судан охвачен всеобщей забастовкой

Хартум, 29 мая 2019, 20:15 — REGNUM  В столице Судана в результате беспорядков в ходе акции протеста и стрельбы военных погибла женщина, есть раненые, 29 мая передаёт агентство Reuters.

В настоящий момент Судан охвачен всеобщей забастовкой из-за тупика переговоров между оппозицией и военным советом, также в Хартуме и других городах страны проходят акции протеста.

Протесты и беспорядки в Судане продолжаются с конца 2018 года и уже привели к свержению многолетнего главы государства Омара аль-Башира. У власти в стране находится «временный» военный совет.

Читайте также: В Судане проходит второй день всеобщей забастовки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить