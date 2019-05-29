Мамедъяров фактически бесчестит Алиевых, считают в Степанакерте

Степанакерт, , 20:09 — REGNUM Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта находятся в столице непризнанной республики Степанакерте, где уже состоялась их встреча с лидером Нагорного Карабаха Бако Саакяном. В последний раз посредники проводили обсуждения в Карабахе 30 октября прошлого года.

Сегодня, 29 мая, обсуждались ситуация на линии соприкосновения и последние развития. Согласно официальному сообщению, Бако Саакян подчеркнул необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Нагорного Карабаха во всех этапах урегулирования конфликта.

Посредники совершают региональный визит. 28 мая в Ереване они провели встречи с премьер-министром, министром иностранных дел и министром обороны Армении. После Степанакерта они побывают в Баку.

Согласно МИД Армении, во время встречи сопредседателей с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном также был затронут вопрос полноценного участия Карабаха в переговорном процессе, а кроме того вопросы, касающиеся формирования благоприятной среды для мира, взаимодействия в гуманитарной сфере, установления контактов между людьми.

По словам пресс-секретаря президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, официальный Степанакерт на сегодняшней встрече поднял и другие вопросы.

«Конечно, мы говорим обо всех темах. Это и мирное урегулирование, и восстановление полноценного переговорного формата. Динамика 2019 года уже показывает, что этот год также будет более насыщенным с точки зрения военных учений в Азербайджане. Естественно, мы будем говорить обо всем этом, потому что это связано с урегулированием конфликта и региональным развитием», — цитирует Бабаяна azatutyun.am.

Он добавил, что карабахская сторона поднимет не только вопрос этих учений: «Полмесяца назад они провели еще одни крупные учения с Турцией. В начале 2017 года также проводились крупные учения с Турцией. Это, если я не ошибаюсь, пятые или шестые военные учения, которые проводит Азербайджан. Это показывает реальные цели Азербайджана, методы их достижения, которые Азербайджан разрабатывает, чтобы в будущем разрушить арцахскую государственность. Они этого не скрывают. Во время последних военных учений солдат выстроили в ряд и написали: «Мы должны захватить Шушу».

Азербайджан выступает принципиально против участия Карабаха в переговорах. Касаясь позиции премьер-министра Армении о том, что Нагорный Карабах должен участвовать в переговорном процессе, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в очередной раз заявил, что сегодняшний формат переговоров был определен еще в 1992 году, а всё остальное, по его словам, либо домыслы, либо попытки затянуть процесс урегулирования под надуманным предлогом.

На это замечание Мамедъярова Давид Бабаян ответил: «Он искажает факты. Такого не было. Полноценный формат был определен несколько раз, в том числе в 1992 году, где Нагорный Карабах упоминается в качестве стороны. А самое важное — во время саммита в Будапеште в 1994 году. Такими заявлениями Мамедъяров фактически бесчестит Ильхама Алиева и его отца — Гейдара Алиева. А он, насколько мне известно, является пожизненным общенациональным лидером в Азербайджане. Гейдар Алиев неоднократно встречался, и даже имеются письма в соответствующие структуры Нагорного Карабаха, где он непосредственно обращается к соответствующему военному и политическому руководству Нагорно-Карабахской Республики по вопросам заключения и соблюдения перемирия. То есть, эти контакты были. Это попытка ввести в заблуждение. Так же как они исказили собственную историю».

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