Зеленский ещё пожалеет, что вернул гражданство Саакашвили – эксперт

Москва, , 22:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ещё пожалеет о своём решении вернуть украинской гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом при помощи телемоста заявил депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Зачем Зеленскому Саакашвили? Это будет дубинка для Порошенко. Только здесь нюанс. Я внимательно проанализировал все видео, которые были в 2015 году, когда Саакашвили приехал на Украину и стоял рядом с Порошенко, говорил с ним чуть ли не как со своим однокурсником, как с другом по жизни. И потом вдруг этот друг стал «барыгой, коррупционером». Я не хочу «наврочить», как у нас говорят, но мне кажется, что Зеленский ещё не раз посмотрит на ту ручку, которой подписывал приказ о возвращении гражданства Саакашвили», — отметил Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили выразил уверенность, что пользуется большой популярностью у народа Украины.

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