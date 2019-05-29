Пашинян выразил поддержку Мхитаряну перед финалом Лигы Европы

Ереван, , 19:47 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с полузащитником английского «Арсенала» Генрихом Мхитаряном и выразил ему поддержку. Об этом Пашинян сообщил на своей странице в Facebook.

«По возвращении из Астаны поговорил по телефону с Генрихом Мхитаряном и выразил ему поддержку перед матчем «Арсенал» — «Челси», в котором Генрих не может участвовать из-за расистской позиции Баку. Я сказал Генриху, что восхищаюсь им и горжусь. Всей душой и сердцем мы с ним», — написал Пашинян.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 мая, в Баку состоится финал второго по значимости клубного турнира Европы. Полузащитник канониров Генрих Мхитарян не примет участие в матче, так как Азербайджан не смог предоставить должных гарантий безопасности.

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