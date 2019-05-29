БПП блокирует в Раде принятие закона о временных следственных комиссиях

Киев, , 19:44 — REGNUM Фракции Блок Петра Порошенко и «Народный фронт» фактически заблокировали принятие законопроекта о создании временных следственных комиссий, внеся на рассмотрение парламентского Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной рады 1287 из 1633 правок и предложений. Об этом 29 мая заявил на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы парламента глава комитета Павел Пинзеник.

Он сообщил, что депутат от фракции БПП, бывший юридический советник кондитерской корпорации Roshen Юрий Булгаков внес рекордное количество поправок — 454.

«Отдельные депутаты внесли 1633 предложения и поправки к этому законопроекту. Я напомню, что, к примеру, к избирательному кодексу было внесено 4000 поправок… По каким мотивам это было сделано? Оставим за скобками и пусть этому дают оценки политологи. У нас есть своя работа… Два человека суммарно внесли 900 правок: один — 454, другой — 446. Один из них Юрий Булгаков», — рассказал Пинзеник.

Он также сообщил, что всего от фракции БПП поступило 1248 правок, от «Народного фронта» — 39, от «Оппозиционного блока» — 37, от депутатской фракции политической партии «Объединение «Самопомощь» — 162, от «Радикальной партии» — 12, от фракции «Батькивщина» — 63, от депутатской группы «Партия «Возрождение» — 23, от внефракционных депутатов — 22.

По его словам, рассмотрение правок затянется на длительный срок.

«Большинство предложений и поправок в этот законопроект не согласуются между собой. Они бывают от одного и того же автора и могут быть взаимоисключающими. Например, написано: «Внести в статью такое-то предложение». А в следующей правке написано: «Из того предложения убрать такое слово». Внесены они с нарушением нумерации статей. Накидали такое количество правок, что теперь мы теоретически должны с ним работать приблизительно так, как с законом о языке», — рассказал Пинзеник.

Как сообщалось, накануне государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело на Порошенко по заявлению юриста Андрея Портнова. Его подозревают в государственной измене и превышении судебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

25 мая Портнов заявил, что будет настаивать на том, чтобы суд арестовал все активы Порошенко.

«Есть второй кейс, мы его зарегистрировали в Государственном бюро расследований… Мое ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов — это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей», — рассказал Портнов.

27 мая Портнов подал в ГБР четвертое заявление на экс-президента Порошенко. По словам Портнова, у него есть еще десятки подобных заявлений. Новое заявление касается назначения членов Высшего совета правосудия. Портнов заявил в ГБР, что Порошенко противоправно изменил ключевые условия конкурса по отбору кандидатов для назначения в ВСП, фактически отстранив от него конкурсную комиссию. Он усматривает в действиях Порошенко признаки преступлений, предусмотренных ст.109 (захват власти) и 382 (невыполнение решения суда) Уголовного кодекса.