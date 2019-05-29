Сирия обвинила Турцию в переброске террористов в Ливию

Дамаск, , 19:27 — REGNUM 28 мая в ходе выступления в Совете безопасности ООН постоянный представитель Сирийской Арабской Республики Башар аль-Джаафари сказал, что есть страны, которые помогают перебрасывать террористов из Сирии в Ливию. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Башар аль-Джаафари задал вопрос: «Как можно перебросить боевиков из Сирии в Ливию, если бы не поддержка правительств, получающих от этого выгоду?» Он также отметил, что САР предупреждала о возможности переброски террористов в соседние страны.

Дамаск и Бенгази обвинили Анкару в том, что она содействует переброске боевиков в Ливию в течение последних месяцев. Речь идет о террористах из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако Турция отрицает свою причастность.

Анкара считается близким союзником базирующегося в Триполи Правительства национального согласия, которое в настоящее время ведет боевые действия против Ливийской национальной армии, которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар.

Что интересно. Недавно из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Являясь сторонником радикального ислама, Иммампаши Ахмадов в 2014 году выехал транзитом через Турцию в Сирию, где вступил в террористическую организацию, после чего участвовал в боевых действиях против правительственных сил.