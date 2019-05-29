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Политолог назвал главную проблему Саакашвили на Украине

Политика

Конфликт с Аваковым нейтрализовать не получится

Москва, 29 мая 2019, 22:53 — REGNUM  Главной проблемой политической деятельности экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине станет министр внутренних дел республики Арсен Аваков. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я не думаю, что в ближайшее время ждут его какие-то посты. Уж больно он токсичен на любой должности. Но то, что он рано или поздно решит за должности бороться, я в этом не сомневаюсь. Одна у него проблема с новой властью — отношения с Аваковым. В этом плане как они уживутся? Аваков останется на верхушке, и примирить этих двух противников будет сложно», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили прилетел на Украину и лестно высказался в адрес нового президента Владимира Зеленского, после чего раскритиковал экс-главу страны Петра Порошенко.

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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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