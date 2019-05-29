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Партии Сальвини и Фараджа близки к соглашению об альянсе

Политика

Фракция в Европарламенте будет общей

Рим, 29 мая 2019, 18:57 — REGNUM  Партии Маттео Сальвини и Найджела Фараджа близки к заключению соглашения об альянсе в Евросоюзе, передаёт информагентство ANSA в среду, 29 мая, со ссылкой на источник в партии Сальвини.

Партия Brexit на время своего пребывания в Европарламенте (до выхода Великобритании из ЕС) может присоединиться к блоку сторонников национальных суверенитетов, который возглавляет «Лига». Это позволит временно увеличить численность фракции до 100 депутатов (сейчас в нее входят 77).

Как сообщалось ранее, партии Сальвини и Фараджа заняли первые места на выборах в Европарламент в своих странах, набрав более 30% голосов.

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Выборы в Европарламент-2019
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