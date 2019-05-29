Спецпрокурор США Робер Мюллер ушел в отставку

Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Специальный прокурор США Роберт Мюллер объявил о том, что он уходит в отставку, так как проводимое им расследование «вмешательства» России в выборы президента США 2016 года и «сговора» команды Донольда Трампа с Россией завершено. Об этом Мюллер заявил сегодня, 29 мая, на специальном брифинге.

Мюллер заявил, что поскольку расследование завершено, то он увольняется из министерства юстиции и возвращается в частную жизнь.

«Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено … Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни», — сказал спецпрокурор.

Напомним, что данное расследование было инициировано демократами, которые проиграли президентские выборы в США 2016 года. Кандидат от демократов — Хиллари Клинтон и её команда придумали «вмешательство» России в выборный процесс и «сговор» Трампа с русскими для того, чтобы попытаться дискредитировать Трампа в ходе самой кампании, а после его победы стали использовать эту ложь для давления на республиканскую администрацию.

После нескольких лет расследования Мюллер пришел к выводу, что «сговора» никогда не было, а «вмешательство» выражалось в каких-то немногочисленных сообщениях в социальных сетях, сделанных с аккаунтов, которые якобы как-то связаны с Россией.