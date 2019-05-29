Латышские националисты в шоке от результатов выборов в Европарламент

Рига, , 18:42 — REGNUM Латышские националисты ещё раз продемонстрировали, чего стоят их заявления о приверженности демократии и «европейским ценностям». В последние дни они делают заявления, выражающие крайнее неуважение к выбору народа, сделанному на прошедших 27 мая выборах в Европарламент. Об этом пишет «Голос Балтии».

«Если три из восьми мест в ЕП (38%) получают натурализованные колонисты и их потомки, для которых разворовывание Риги является делом чести, то причитать по поводу таких мелочей, как разрушение инфраструктуры и нахождение агентов КГБ в судах, в вузах, в медиа и в энергоснабжении неуместно!» — заявил депутат сейма от «TB—Visu Latvijai!» Александр Кирштейнс.

«На этих выборах мы увидели, насколько хорошо Кремль умеет использовать слабости латвийской избирательной системы. При поддержке 25% избирателей им удалось получить трех лоббистов российских интересов в Европарламенте», — вторит ему другой депутат Янис Домбрава.

В Европарламент от Латвии, в числе прочих, прошли лидер партии Русский союз Латвии Татьяна Жданок, бывший мэр Риги Нил Ушаков и ещё один представитель считающейся у националистов «пророссийской» партии «Согласие» бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс.