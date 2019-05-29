Среда, 29 Мая 2019 года
18:45:09 МСК

В Судане проходит второй день всеобщей забастовки

Политика

К забастовке присоединилось большинство государственных и коммерческих банков

Хартум, 29 мая 2019, 18:36 — REGNUM  В Судане проходит второй день общенациональной забастовки, объявленной оппозицией из-за тупика переговоров с военным советом, 29 мая передает агентство Reuters.

«Всеобщая» забастовка практически не затронула общественный транспорт, авиаперевозки, торговлю. Однако к забастовке присоединилось большинство государственных и коммерческих банков Судана.

Несмотря на забастовку и продолжающиеся акции протеста, военный совет заявляет о продолжении переговоров с оппозицией.

Читайте также: Лидеры оппозиции Судана призвали народ к массовым митингам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Забастовки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить