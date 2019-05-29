В Судане проходит второй день всеобщей забастовки

Хартум, , 18:36 — REGNUM В Судане проходит второй день общенациональной забастовки, объявленной оппозицией из-за тупика переговоров с военным советом, 29 мая передает агентство Reuters.

«Всеобщая» забастовка практически не затронула общественный транспорт, авиаперевозки, торговлю. Однако к забастовке присоединилось большинство государственных и коммерческих банков Судана.

Несмотря на забастовку и продолжающиеся акции протеста, военный совет заявляет о продолжении переговоров с оппозицией.

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