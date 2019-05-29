Среда, 29 Мая 2019 года
18:45:51 МСК

Саакашвили уверен, что на Украине его все любят

Политика

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области вернулся на Украину

Киев, 29 мая 2019, 18:32 — REGNUM  Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, который сегодня, 29 мая, вернулся в Киев, заявил, что украинский народ его любит, а пограничники по нему соскучились. Об этом Саакашвили заявил прямо в аэропорту «Борисполь», общаясь с журналистами телеканала «Рустави 2».

«Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране. Девушка-пограничник даже сказала, что по мне соскучились. Я 12 лет провел на Украине… сейчас приведу себя в порядок, посмотрю в зеркало», — сказал Саакашвили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили был командирован американцами на Украину в 2016 году. Его поставили губернатором Одесской области, а бывший тогда президентом Пётр Порошенко дал ему украинское гражданство. Однако вскоре Саакашвили вступил в конфликт с командой Порошенко и был изгнан из страны, а также лишен гражданства.

Но теперь, после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, Саакашвили было возвращено украинское гражданство и он снова вернулся на Украину.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая карьера Саакашвили на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить