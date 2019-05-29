Саакашвили похвалил Зеленского за интерес к сортирам карателей в Донбассе

Киев, , 18:31 — REGNUM Дважды гражданин Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил своё восхищение интересом к санузлам для рядового состава украинских силовиков, который проявил Владимир Зеленский во время визита в Донбасс.

Об этом Саакашвили сообщил 29 мая на своей странице в Facebook.

Заодно экс-президент Грузии раскритиковал Петра Порошенко за то, что тот ни разу не посетил туалеты, которыми пользуются украинские силовики в Донбассе.

«Военные не дадут мне соврать, я не помню, чтобы Порошенко был так далеко на передовой, как вчера был Зеленский, и он просто молодец, что проверил санузлы для солдат», — написал Саакашвили.

Кроме того, Саакашвили рассказал о бескомпромиссной борьбе, которую он в 2016 году вёл за «нормальные туалеты» для военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая Михаил Саакашвили вернулся на территорию Украины.

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