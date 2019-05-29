Среда, 29 Мая 2019 года
18:46:57 МСК

Саакашвили похвалил Зеленского за интерес к сортирам карателей в Донбассе

Политика

Интереса к ежедневным обстрелам Донбасса президент Украины не проявил

Киев, 29 мая 2019, 18:31 — REGNUM  Дважды гражданин Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил своё восхищение интересом к санузлам для рядового состава украинских силовиков, который проявил Владимир Зеленский во время визита в Донбасс.

Об этом Саакашвили сообщил 29 мая на своей странице в Facebook.

Заодно экс-президент Грузии раскритиковал Петра Порошенко за то, что тот ни разу не посетил туалеты, которыми пользуются украинские силовики в Донбассе.

«Военные не дадут мне соврать, я не помню, чтобы Порошенко был так далеко на передовой, как вчера был Зеленский, и он просто молодец, что проверил санузлы для солдат», — написал Саакашвили.

Кроме того, Саакашвили рассказал о бескомпромиссной борьбе, которую он в 2016 году вёл за «нормальные туалеты» для военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая Михаил Саакашвили вернулся на территорию Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Флажки с портретами и каравай. Саакашвили прилетел на Украину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая карьера Саакашвили на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить