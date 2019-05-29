Москве предсказали конфликт «храмовников» и «храмоборцев» перед выборами

Москва, , 18:42 — REGNUM Жители Москвы устали от благоустройства улиц и тротуаров и хотят замены лифтового хозяйства и капремонта в подъездах. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 29 мая на 23-м заседании экспертного клуба «Регион», прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM, заявила член Общественной палаты РФ, директор АНО «НИЦ Особое мнение» Екатерина Курбангалеева. Темой разговора экспертов были предстоящие выборы в Мосгордуму и факторы, которые могут повлиять на их итог.

«Я бы добавила бездумную оптимизацию социальных учреждений, их закрытие, — сказала Курбангалеева. — Кроме того, есть ощущение, что людям надоело благоустройство во дворах, на тротуарах. Люди говорят: меняйте нам лифтовое хозяйство и делайте капремонт в подъезде. Это постоянно говорят кандидатам. Тротуары и бордюрные камни из года в год надоели».

Кроме того, как заметила Курбангалеева, заметила, что в столице РФ может возникнуть напряжённость в связи со строительством тех или иных объектов религиозного назначения.

«Как риск, возможна тема появление силы, которая разбужена была в Екатеринбурге, и сейчас она вот-вот рядом здесь, — сказала Курбангалеева. — И тема, условно говоря, новых «храмовников» и «храмоборцев», я надеюсь никого не обижу, она возможно возникнет в Москве. Уже есть две точки — в Новогирееве и в Бескудникове».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на том же собрании с аналогичным предупреждением выступил директор Института избирательных технологий Евгений Сучков. По его словам, протестные настроения в Москве есть, но они носят в основном латентный характер.

«Как, допустим, это было в Екатеринбурге. Город был не сильно провластный, но всё было тихо и спокойно, пока церковь не начали строить в центре города, — призвал не забывать эксперт. — Если в Москве ничего подобного не случится, то никакого фактора, который в существенной степени повлиял бы на рост протестных настроений и их реализацию в процессе выборов, на сегодняшний день я не вижу».

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