Интерес к Баку-Тбилиси-Карс проявляет... Россия

Тбилиси, , 18:20 — REGNUM Интерес к железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс проявляет Россия, которая ведет переговоры об использовании этой линии с руководством Азербайджана и Турции, сообщает грузинский «Центр исследования транспортных коридоров».

По информации экспертов центра, Россия заинтересована в транспортировке по этой дороге таких грузов, как пшеница, лом черных металлов, химические вещества и препараты, которые прежде всего предназначены Турции и тем ее регионам, которые находятся вблизи от железнодорожной станции Карс.

В доказательство такого интереса и такой перспективы использования новой магистрали грузинские эксперты ссылаются на сообщения российских и азербайджанских СМИ. Согласно этим сообщениям, 6 мая состоялась встреча представителей России, Азербайджана и Турции, на которой обсуждались возможности перевозки российских грузов по магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Но представителей Грузии, по территории которой проходит эта железная дорога, вниманием обошли и на встречу не пригласили. Эксперты предполагают, что свою роль сыграл политический момент и напряженные отношения между Грузией и Россией. В Баку и Анкаре же, видимо, были уверены, что грузинские власти в случае достижения договоренности о перевозке российских грузов препятствий в их транспортировке по своей территории строить не будут.

С целью перевозки российской пшеницы в Турцию по дороге Баку-Тбилиси-Карс Россия и Азербайджан создали и совместную компанию «Азрустранс». В Грузии заявляют, что такое предприятие азербайджанская сторона должна была создать совместно с грузинской, чтобы обеспечить эксплуатацию грузинского участка новой железнодорожной магистрали. Но реальных шагов в этом направлении сделано не было.

В Грузии планировалось строительство двух распределительных контейнерных центров — в Тбилиси и Кутаиси, но вместо этого такой центр был построен и заработал в Азербайджане. Несмотря на то, что такие шаги стратегических партнеров фактически минимизируют роль и долю участия Грузии в этом проекте, грузинские эксперты считают привлечение на эту магистраль российских грузов целесообразным.

По мнению руководителя Центра исследования транспортных коридоров и эксперта организации HUB Georgia Пааты Цагареишвили, российские грузы обеспечат загрузку новой железной дороги, которая с момента своего пуска в эксплуатацию пока не пропустила грузы и на 3% от своей минимальной пропускной способности.

Согласно проекту, окончательная пропускная способность магистрали Баку-Тбилиси-Карс должна составлять 17 млн тонн грузов и 3 млн пассажиров в год, начальная же нагрузка была определена в размере 5 млн тонн грузов, но с 30 октября 2017 года, когда по этой дороге был пущен первый пробный поезд и до сегодняшнего дня по ней перевезено лишь 100 тысяч тонн грузов.

Грузинский участок дороги был построен на выделенные Азербайджаном $800 млн, которые Грузии предстоит вернуть, а посему, по мнению эксперта, в данном случае не имеет значения, грузы какой страны и в каком направлении будут перевозиться по этой дороге.

«Очень важно, чтобы этот участок дороги был загружен и чтобы можно было поэтапно изъять те $800 миллионов, которые вложил Азербайджан. Мы должны исходить из интересов страны. Для привлечения дополнительных грузов целесообразно и участие России», — отметил Паата Цагареишвили в беседе с грузинскими СМИ.

Интересно, что первоначально проект Баку-Тбилиси-Карс, как и все предыдущие азербайджано-грузино-турецкие проекты, рассматривался как очередной путь в обход России. Тбилиси, исходя из своей жесткой позиции в отношении к северному соседу, был уверен, что новый путь обеспечит еще большую экономическую независимость Грузии и ослабит влияние России в Кавказском регионе. Чего, собственно, и добиваются западные партнеры и определители политики Грузии. Оказалось, что после пуска новой дороги в эксплуатацию загрузить ее нероссийскими грузами очень сложно и проблемно. Россия же в ходе переговоров с властями Азербайджана и Турции предложила перенаправить на дорогу Баку-Тбилиси-Карс те грузы, которые транспортируются по Транссибирской магистрали из Китая и других азиатских стран в Турцию либо в Европу. Получается, что достижению Грузией поставленной цели — привлечению доходов от новой железной дороги и обретению большей экономической независимости — частично и даже большей частью будет способствовать все та же Россия?..

Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс началось в 2007 году. В рамках проекта на территории Грузии был реабилитирован участок железной дороги от Тбилиси до Ахалкалаки и построен новый железнодорожный участок от Ахалкалаки до турецкого города Карс общей протяженностью 105 км, 29 км из которых приходятся на территорию Грузии.

Общая протяженность новой железной дороги составляет 846 км, в том числе 504 км проходит по территории Азербайджана, 263 км — по территории Грузии и 79 км — по территории Турции. Работы в Грузии велись на кредит в размере до $800 млн, предоставленный властями Азербайджана.