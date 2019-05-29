Авиация России и Сирии третий день подряд наносит удары по оси Хама-Идлиб

Дамаск, , 18:13 — REGNUM Российская и сирийская авиация проводит массированную обработку позиций джихадистов на юге провинции Идлиб и на севере провинции Хама. Главной целью является город Аль-Хобейт. Авиаудары продолжаются уже третий день подряд. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Сирийские и российские ВВС также нанесли удары по нескольким городам в западной части Идлиба, включая Кафр-Набль и Трамала.

В свою очередь террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли ракетно-артиллерийские удары по находящимся под контролем правительства городам Комхана и Салхаб.

Сирийской арабской армии 28 мая удалось сорвать нападение джихадистов на стратегический город Кафр-Набудех. Позиции сирийских военных были атакованы 25 террористами из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при поддержке трех пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Потеряв один внедорожник и десять человек, боевики отошли к своим позициям у города Аль-Хобейт.

Скорее всего, это была не попытка штурма, а разведка боем с целью прощупывания обороны правительственных сил.