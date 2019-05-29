Среда, 29 Мая 2019 года
18:12:13 МСК

За 5 лет достичь уровня Польши: Тимошенко вызвалась помогать Зеленскому

Политика

На парламентские выборы «Батькивщина» идет в гордом одиночестве

Киев, 29 мая 2019, 18:12 — REGNUM  Всеукраинское объединение «Батькивщина» самостоятельно идет на внеочередные парламентские выборы, которые должны состояться на Украине 21 июля.

Об этом сегодня, 29 мая, заявила лидер политической силы Юлия Тимошенко, передает корреспондент ИА REGNUM .

В частности, экс-премьер отметила, что готова сотрудничать с партиями, которые поддержат ее программу, однако на выборы политсила идет без союзников.

Отдельно Тимошенко подчеркнула, что ее партия не находится в оппозиции к новому президенту Владимиру Зеленскому.

«Мы хотели ему передать новый экономический курс, который мы наработали и который может реализовать коренные изменения в Украине. Он дает возможность за 5 лет достичь уровня Польши и дальше развивать страну. Поэтому, мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту, которого избрали люди», — заявила лидер «Батькивщины».

ИА REGNUM напоминает, что согласно последним соцопросам, партия «Батькивщина» может набрать на парламентских выборах 7−8% голосов, т. е. достаточно уверенно преодолевает проходной барьер в 5%.

Также Тимошенко призвала действующий парламент принять ряд неотложных решений и «уйти красиво».

«Я считаю, что парламент «наработал» на досрочные выборы, не принимая необходимые для страны законы. Наша команда целиком и полностью готова к досрочным парламентским выборам, и мы в них, несомненно, примем сильное участие, но еще этот парламент должен сделать свою работу», — заявила экс-премьер Украины 20 мая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить