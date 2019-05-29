Флажки с портретами и каравай. Саакашвили прилетел на Украину

Киев, , 18:04 — REGNUM Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, дважды гражданин Украины Михаил Саакашвили прилетел в киевский аэропорт «Борисполь» и прошел пункт паспортного контроля, сообщает 29 мая телеканал Rustavi 2.

По информации СМИ, Саакашвили встречают его сторонники, распевающие украинский гимн и размахивающие флагами Украины и Грузии, а также флагом с портретом Саакашвили.

Картина дополняется караваем в количестве одной штуки.

Напомним, 28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, которого он был лишён в 2017 году по указу Порошенко. После этого Саакашвили пообещал вернуться на Украину и беспощадно бороться за будущее страны.

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