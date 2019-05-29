В Ханое прошли китайско-вьетнамские переговоры

Ханой, , 17:57 — REGNUM Во Вьетнаме с визитом находится министр национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ. Встречу с ним провела председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган, сообщает 29 мая Синьхуа.

По заявлению главы вьетнамского парламента, Китай и Вьетнам — близкие соседи. Партия, правительство и народ Социалистической республики Вьетнам (СРВ) хранят память о поддержке Китаем их борьбы за независимость, против французской и американской агрессии. «Ханой неизменно рассматривает развитие отношений с Пекином в качестве приоритета своей внешней политики», — отметила парламентарий.

Национальное собрание СРВ поддерживает развитие двусторонних связей между армиями обеих стран и надеется на их тесную координацию и взаимодействие, — подчеркнула она, отметив, что тем самым будет создана мирная и стабильная среда для обоюдного экономического и социального развития, всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства.

Вэй Фэнхэ, в свою очередь, подчеркнул, что две страны имеют традиционные дружественные связи и представляют собой сообщество с единой судьбой. По его словам, своим динамичным развитием двусторонне сотрудничество обязано тесным контактам лидеров — председателя КНР Си Цзиньпина и президента СРВ Нгуен Фу Чонга. Министр заверил собеседницу, что китайская армия готова к укреплению контактов и углублению взаимного доверия с вьетнамкой стороной в целях поддержания регионального мира и стабильности.

В ходе пребывания в Ханое Вэй Фэнхэ также провел встречу с министром национальной обороны СРВ Нго Суан Литем, по приглашению которого проходит этот визит.