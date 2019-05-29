Президент Киргизии отреагировал на публикации ИА REGNUM о контрабанде

Бишкек, , 17:55 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета отреагировал на публикации ИА REGNUM о потоке контрабандных товаров через территорию страны.

Глава Киргизии сообщил, что «участились случаи высказывания критики в адрес Киргизии в сокрытии таможенных платежей». Не подтвердив и не опровергнув факт контрабанды, глава республики признал наличие претензий со стороны других стран и предложил вариант решения проблемы.

Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности допустить к контролю киргизской таможни представителей стран-членов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии.

«Предлагаю провести «тройной» таможенный контроль с участием представителей заинтересованных сторон из числа стран-членов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии. Итоги и выводы совместного контроля должны быть открытыми для широкой общественности. Такая процедура могла бы снять претензии одной страны к другой стране», — сказал он.

Сроки и условия «тройного контроля» не уточняются. Реакция сотрудников киргизской таможни на данную инициативу пока неизвестна.

Напомним, ранее руководство Киргизии неоднократно отрицало наличие в стране действующих контрабандных схем. Тот факт, что за 20 лет разница в таможенной статистике между КНР и Киргизией достигла 50 миллиардов долларов, представители таможни объясняли в разнице методик подсчета товарооборота.

ИА REGNUM посвятило данной теме десятки материалов. Подборка доступна в сюжете «Контрабанда в Туркестане».

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