Евросоюз призвал Сербию и Косово вернуться к диалогу

Брюссель, , 17:38 — REGNUM Евросоюз призвал Сербию и Косово вернуться к переговорам, 29 мая передает агентство Associated Press.

«Приштина, и Белград должны вернуться за стол переговоров. (Иначе) есть риск, что темные силы прошлого вернутся», — заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая косовская полиция провела рейд на севере Косово, в районах проживания сербов. В общине Зубин Поток были задержаны около 30 человек.

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