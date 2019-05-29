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Евросоюз призвал Сербию и Косово вернуться к диалогу

Политика

«Есть риск, что темные силы прошлого вернутся»

Брюссель, 29 мая 2019, 17:38 — REGNUM  Евросоюз призвал Сербию и Косово вернуться к переговорам, 29 мая передает агентство Associated Press.

«Приштина, и Белград должны вернуться за стол переговоров. (Иначе) есть риск, что темные силы прошлого вернутся», — заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая косовская полиция провела рейд на севере Косово, в районах проживания сербов. В общине Зубин Поток были задержаны около 30 человек.

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