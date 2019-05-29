Среда, 29 Мая 2019 года
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Спецназ косовской полиции потерял секретные документы в ходе операции

Политика

В ходе акции 28 мая были избиты более ста сербов, девятнадцать сербов, в том числе старейшины, были арестованы

Приштина, 29 мая 2019, 17:28 — REGNUM  Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что кто-то из руководителей недавней акции спецназа полиции Косово на севере Косово и Метохии потерял секретные документы. В этих документах подробно описан план операции, фамилии, имена и телефоны участвующих в ней косовских полицейских.

Кроме этого, есть список с личными данными и фотографиями сербов, которых планировали подвергнуть аресту в ходе этого рейда на территории четырех сербских муниципалитетов. Данная информация находилась в сумке с документами. Сумка была найдена местными жителями.

Часть документов уже опубликована в сербских СМИ. Издание полагает, что данные документы прольют свет на истинные цели спецоперации.

В ходе акции спецназа косовской полиции 28 мая были избиты более ста человек, девятнадцать человек, в том числе старейшины, были арестованы.

Был избит и задержан сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово Михаил Краснощенков, гражданин России. Спустя 4 часа его отпустили.

Сербское население в городах Зубин-Поток и Косовска-Митровицы, напуганное данными действиями, стало строить заграждения и баррикады, чтобы затруднить проезд полицейской техники косовской полиции. Сообщалось и о перестрелке.

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Косово
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