Депутаты Рады поддержали перенос администрации президента с Банковой улицы

Киев, , 17:27 — REGNUM Украинские депутаты поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского перенести администрацию президента с улицы Банковая г. Киев в другое место.

В частности, депутат от фракции Блок Петра Порошенко Валерий Карпунцов предложил перенести из центра Киева весь правительственный квартал, чтобы разгрузить автомобильное движение и сократить количество митингов.

«Если весь правительственный квартал вынести за границы, это довольно неплохо разгрузило бы Киев. Кому нужно по работе, по делам или по обращениям, они доедут. Чтобы лишний раз не создавать фейковые волеизъявления и создавать неудобства гражданам, то это будет очень удачно. Этот вопрос давно обсуждается, он неплохой, позитивный», — сказал Карпунцов 29 мая в кулуарах парламента.

Кроме того, идею переноса всего правительственного квартала поддержала внефракционный депутат Надежда Савченко.

«Если команда Зеленского готова к этому приступить, то я только «за». Нужно будет, я помогу по кирпичу переносить эту Раду. Не нужно будет, я помогу строить новую. Но давайте сначала построим страну, а потом правительственный квартал. А вообще идея светлая и прекрасная. Я только «за», — сказала Савченко.

Ранее работавший в администрации Порошенко Дмитрий Шимкив оценил стоимость возможного переезда администрации в десятки миллионов долларов. Представители Зеленского пока предположительные траты не называли. Львиная доля расходов уйдет на поддержание безопасности на новом объекте, обеспечение защищенной связи, создание архива, где будут храниться документы государственной важности.

Как сообщало ИА REGNUM, команда Зеленского не отказалась от идеи перенести администрацию президента с улицы Банковая. Наиболее вероятным вариантом для размещения АПУ называют конгрессно-выставочный центр «Парковый», где перед выборами находился штаб Зеленского.

КВЦ «Парковый» в народе известен как «вертолетная площадка Януковича» и был открыт в 2012 году. Здание рассчитано на единовременное пребывание до трех тысяч человек.