Эксперт рассказал, что может разжечь в Москве протестные настроения

Москва, , 17:43 — REGNUM В массовом сознании жителей Москвы нет агрессивного отторжения партии «Единая Россия», уверен директор Института избирательных технологий Евгений Сучков. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 29 мая в рамках 23-го заседания экспертного клуба «Регион», прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM и посвящённого предстоящим выборам в Мосгордуму.

«В Москве рейтинг «Единой России» не самый большой, но и не критически низкий, — сказал Сучков. — Нет в массовом сознании москвичей агрессивного отторжения партии. Есть регионы, например Астраханская область, где к «Единой России» отношение крайне негативное. В Москве этого нет».

Кроме того, эксперт задался вопросом, каким будет сценарий предстоящих выборов — инерционным или экстремальным.

«Инерционный — это выборы без значимых политических событий, — сказал Сучков. — Экстремальный — это когда что-то случается, что привлекает массовое внимание и мобилизует протестный электорат. В Москве пока что ни в одной кампании по выборам в Мосгордуму, за исключением кампании 1995 года, оппоненты всерьёз себя не проявляли. Не было значимых политических событий, которые бы транслировались на всю Россию или имели последствия для властной системы в общероссийском масштабе».

Тем не менее протестные настроения в Москве, по словам Сучкова, есть, но они носят в основном латентный характер.

«Как, допустим, это было в Екатеринбурге. Город был не сильно провластный, но всё было тихо и спокойно, пока церковь не начали строить в центре города, — призвал не забывать эксперт. — Если в Москве ничего подобного не случится, то никакого фактора, который в существенной степени повлиял бы на рост протестных настроений и их реализацию в процессе выборов, на сегодняшний день я не вижу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента Центра политических технологий Ростислава Туровского, накануне выборов в Московскую городскую думу представители оппозиции будут объединяться с трудом. Эксперт полагает, что среди оппозиции наблюдаются явные расколы, что видно по количеству выдвижений и по несогласованности позиций.

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