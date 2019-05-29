Когда Турции поставят ЗРК С-400?

Анкара, , 17:14 — REGNUM Давление на Анкару по поводу поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 продолжается. На днях министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российские батареи С-400 могут быть не доставлены в Турцию в июне, однако прибудут в последующие месяцы.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, поставка С-400 осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны, «там все по плану».

Причина заявления Хулуси Акара может заключаться в том, что Турция ждет визита президента США Дональда Трампа и не хотела бы получать российские комплексы до его приезда, чтобы не сорвать визит. Трамп может посетить Турцию в июле текущего года.

Кроме того, можно предположить, что в ходе встречи президентов США и Турции будут обсуждены все наболевшие вопросы, в том числе самый главный из них, вопрос по созданию Сирийского Курдистана на 28 процентах территории Сирии. Анкара категорически против создания курдского квазигосударства у своих границ.

На какой-то момент Турции показалось, что она договорилась с США, когда Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии. Но это решение в конечном итоге было изменено. И на 2020 финансовый год Пентагон запрашивает 550 миллионов долларов на поддержание сирийских курдов. Это подтолкнуло Анкару к построению стратегического сотрудничества с Москвой.

Следует заметить, что Турция уже не раз под давлением экономических санкций или под угрозой их применения шла навстречу США. В частности, Анкара выпустила американского пастора Эндрю Брансона. В мае текущего 2019 года Турция полностью отказалась от закупки нефти из Ирана.