В Эстонии решили заработать на границе с Россией

Таллин, , 17:13 — REGNUM

Государственный контроль Эстонии считает, что необходимо заново проанализировать расходы, выделяемые для обустройства восточной эстонской границы, сообщает национальный новостной вещатель rus.err.eeсо ссылкой на доклад ведомства.

В докладе отмечается, что данный проект можно реализовать, потратив значительно меньше, чем запланированные 320 млн евро. Согласно оценке ведомства, приостанавливать процесс обустройства нет необходимости, а соответствующий анализ можно провести в рамках запланированного графика работ.

В то время как в феврале 2015 году правительство оценивало реализацию проекта в 71 млн. евро, то в 2018 году сумма увеличилась в четыре раза. В связи с чем считает Госконтроль, у эстонского правительства не было возможности принять взвешенное и информированное решение в отношении данного вопроса. Отмечается, что даже после значительного повышение необходимой суммы для реализации проекта, правительство не поставила под сомнение оптимальность выбранного решения.

В июне 2019 году будет представлены предложения в рамках объявленного конкурса по благоустройству первого участка граница протяженностью 23,5 км. Понимая важность данного инфраструктурного проекта для страны, госконтроль отмечает, что в будущем на его обслуживание потребуются большие средства.

Однако из заявления государственного контролера Янара Холма следует, что перед последующими конкурсами для обустройства других участков границы следует заново по частям провести переоценку.

Проведенный аудит показал, что во время составления проекта присутствовали различные тревожные сигналы, на которые необходимо обратить пристальное внимание в ходе его реализации. Среди сигналов госконтроль называет следующее: стремление реализовать прорывной проект и занижение расходов на первом этапе для одобрения проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о реконструкции границы Россией было принято в начале 2019 года. Премьер-министр Юри Ратас из Центристской партии во время посещения границы с Россией напомнил, что восточная граница Эстонии — это внешняя граница ЕС и НАТО, и на ней нельзя экономить. Было решено выделить на обустройство границы 320 млн евро в течение нескольких лет.

В мае этого же года министр финансов Эстонии Мартин Хельме из националистической Консервативной народной партии (EKRE) на правительственной пресс-конференции предложил добиться экономии бюджетных средств за счёт сокращения ассигнований на обустройство эстонско-российской границы. Другие же эстонские политики не поняли такого покушения на «главную ценность» эстонского государства.

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