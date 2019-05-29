Власти США обвиняют РФ в нарушении моратория на ядерные испытания

Вашингтон, , 17:04 — REGNUM Власти США считают, что Российская Федерация не соблюдает мораторий на ядерные испытания. Об этом сегодня, 29 мая, заявил глава управления военной разведки министерство обороны США генерал-полковник Роберт Эшли-младший.

«Наше понимание разработки ядерного оружия дает нам повод считать, что испытательная активность России помогала ей развивать ее ядерный потенциал», — заявил он во время своего выступления в Институте Хадсона.

Стоит отметить, что последние ядерные испытания в СССР прошли 24 октября 1990 года. В 1996 году Организация Объединённых Наций приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Этот договор был подписан более чем 180 государствами. Однако некоторые страны, в том числе США, данный договор так и не ратифицировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США последовательно обвиняют Россию в якобы несоблюдении основополагающих договоров по контролю над вооружениями. Именно таким образом США разрушили Договор о ракетах средней и меньшей дальности и Договор по ПРО. При этом данные договоры нарушают именно США, а вовсе не Россия, но лживые обвинения нужны американцам чтобы создать повод для разрыва подобных договоров.