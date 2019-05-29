Самолёт-шпион ВВС США облетел черноморское побережье Крыма

Симферополь, , 16:51 — REGNUM Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Lockheed EP-3E Aries II в небе над Черным морем боле двух часов курсировал у побережья Крыма, сообщает 29 мая мониторинговый интернет-ресурс PlaneRadar.

Воздушный шпион Lockheed EP-3E Aries II с регистрационным номером 157 316 взлетел с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит. С 12:15 до 14:40 мск самолет курсировал вдоль черноморского побережья России.

Неоднократные призывы Минобороны РФ прекратить эти провокации НАТО и США игнорируют.

Напомним, воздушные разведчики США и НАТО чаще всего появляются над Чёрным морем, у российских баз в Сирии, а также у северо-западных границ России.

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