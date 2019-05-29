В бой за Мосгордуму «Единая Россия» вступает с пониженным рейтингом?

Москва, , 17:07 — REGNUM «Единой России» удалось сформировать электоральное ядро, ориентированное на её поддержку, считает вице-президент Центра политических технологий Владислав Туровский. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 29 мая в рамках 23 заседания экспертного клуба «Регион», прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM. Темой встречи стали предстоящие выборы в Московскую городскую думу, а также итоги праймериз «Единой России» в Москве.

«Предварительное голосование в Москве — это всякий раз эксперимент, который должен учитывать специфические условия выборов, — сказал Туровский. — Это, во-первых, то, что выборы проходят по мажоритарной системе, но при этом речь идёт о выборах в общегородской орган власти, а следовательно, кандидаты должны выходить не только и не столько с локальной, но и с общегородской повесткой. Во-вторых, это ограниченное влияние партии в городе и её пониженный рейтинг, который надо учитывать. В-третьих, это специфика позиционирования мэра, который выходит на выборы в качестве самовыдвиженца, но при поддержке «Единой России».

Поэтому, по словам Туровского, на городских выборах ставка делается и на партию как таковую, и на сторонников партии, и на общественные движения.

«Это всё в совокупности позволяет создавать то, что названо лояльным пулом, — сказал Туровский. — Если говорить непосредственно про предварительное голосование, то оно в таких условиях не должно быть ограничено рамками партии, но должно раскрывать партийный потенциал. Отсюда как раз следуют эксперименты и поиск своей эффективной модели, которая позволяла бы партии выдвинуть или предложить конкурентоспособных кандидатов. На мой взгляд, все эти специфические условия удалось учесть».

По мнению эксперта, если судить по полученным результатам, то удалось вновь сформировать электоральное ядро, ориентированное на поддержку «Единой России».

«Если судить по тому, какие проценты получали те или иные участники праймериз, то всё-таки получилось, что партийцы и действующие депутаты, как правило, получали больше, чем все остальные, и у многих из них результаты превышают 80% и 90%, что всё-таки может свидетельствовать о том, что на праймериз удалось в первую очередь мобилизовать сторонников партии, — сказал Туровский. — С одной стороны, этого недостаточно для победы на самих выборах, но с другой стороны, это хорошая отладка механизма мобилизации партийных сторонников, которые так или иначе составят основу электората, который будет голосовать за лояльный пул непосредственно на выборах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в пресс-центре ИА REGNUM прошло 23-е заседание экспертного клуба «Регион», в работе которого приняли участие политологи, политтехнологи и экономисты, обсудившие итоги праймериз партии «Единая Россия» в Москве, а также обменявшиеся мнениями по поводу того, какими будут предстоящие выборы в Московскую городскую думу.

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