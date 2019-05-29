«Нынешней Раде не хватит воли поменять закон о выборах» — Савченко

Киев, , 16:44 — REGNUM Нынешний состав Верховной рады Украины уже не изменит закон о выборах народных депутатов и не отменит мажоритарную систему выборов. Об этом 29 мая заявила в кулуарах парламента внефракционный депутат Надежда Савченко.

«У этого созыва уже ничего не найдется: ни голосов, ни присутствия в зале… Сейчас они его не изменят. Сегодня мы видим пустой зал, выступления мажоритарщиков, свободная трибуна. Мы слышим призывы и заявления, что они — боги на земле и только они могут спасти свой регион в Украине, хотя это обычная ложь. Это просто окучивание региона и подкуп избирателей. Не думаю, что этим депутатам хватит воли, чтобы хоть что-то изменить», — сказала Савченко.

Она считает, что новый парламент должен провести системный пересмотр законодательной базы Украины.

«Первоочередными законопроектами, которые должен рассмотреть новый парламент, должны быть не просто точечные законы, которые обещает нам президент Зеленский, а до этого нам пять лет обещал Порошенко, должен быть системный пересмотр законодательной базы. Она очень сильно разбалансирована… Те лица, которые действительно являются злодеями и коррупционерами не могут понести наказание, потому что они не так прописали букву. Если к этому подойти серьезно и грамотно, то у нас выйдет и очищение власти, и очищение системы, и победа над коррупцией», — прогнозирует Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая парламент Украины не смог включить в повестку дня сессии президентские законопроекты о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов и закон о проведении тендерных закупок. Ранее президент Владимир Зеленский призывал парламент ввести пропорциональную систему выборов и открыть депутатские списки.

В свою очередь представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что команда Зеленского разработала законопроекты о референдуме, импичменте и отзыве народных депутатов.