Среда, 29 Мая 2019 года
16:12:16 МСК

Клинцевич: США провоцируют Зеленского на войну

Политика

Продолжение поставок оружия

Москва, 29 мая 2019, 16:05 — REGNUM  США провоцируют президента Украины Владимира Зеленского на войну в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Продолжение поставок американского оружия Украине станет еще одним — и довольно серьезным — фактором, препятствующим реализации Минских соглашений», — заявил Клинцевич.

Сенатору очевидно, что оружие используется сейчас и будет использоваться дальше не для самообороны — на Украину никто не нападает — а для карательных операций в Донбассе.

«Тем самым США, по сути, провоцируют нового президента Украины на разрешение конфликта на юго-востоке страны силовым путем, то есть на продолжение прежней обанкротившейся политики», — сказал парламентарий.

Соединенные Штаты продолжат поставлять различные виды вооружения Украине и будут консультировать Киев по данному вопросу, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на брифинге.

Читайте ранее в этом сюжете: Совет Вашингтону по Украине: спички детям не игрушка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить