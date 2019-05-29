Клинцевич: США провоцируют Зеленского на войну

Москва, , 16:05 — REGNUM США провоцируют президента Украины Владимира Зеленского на войну в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Продолжение поставок американского оружия Украине станет еще одним — и довольно серьезным — фактором, препятствующим реализации Минских соглашений», — заявил Клинцевич.

Сенатору очевидно, что оружие используется сейчас и будет использоваться дальше не для самообороны — на Украину никто не нападает — а для карательных операций в Донбассе.

«Тем самым США, по сути, провоцируют нового президента Украины на разрешение конфликта на юго-востоке страны силовым путем, то есть на продолжение прежней обанкротившейся политики», — сказал парламентарий.

Соединенные Штаты продолжат поставлять различные виды вооружения Украине и будут консультировать Киев по данному вопросу, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на брифинге.

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