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Латвия хочет бороться с календарями с котиками из России

Политика

Пока инициатива остается на уровне обсуждений и предложений

Рига, 29 мая 2019, 16:02 — REGNUM  Латвийские депутаты хотят ограничить печатную российскую прессу, в которой распространяется «тлетворное влияние востока», сообщает программа Русское вещание LTV7.

По словам главы отдела медийной политики министерства культуры Латвии Айгы Гришане, всего доля российской прессы в продаже небольшая — 7,8%: 241 издание из 394. В основном это тематические издания об интересах и хобби, о садоводстве, кулинарии и ручной работе, а также кроссворды.

Несмотря на такой незначительный процент, по мнению председателя комиссии по правам человека и общественным делам Артуса Кайминьша, это «огромное число».

«Я понимаю, что есть отсылка к тому, что 70%, 80% или 90% — это календари с котиками, цветочками или чем-то похожим, но это не выдерживает никакой критики, если мы говорим о медиаобразовании», — считает Кайминьш.

Сообщается, что такое беспокойство в отношении российской печатной прессы среди латвийских депутатов обусловлена «необходимостью защищать информационную среду в условиях агрессивной дезинформационной кампании со стороны России».

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