Решение трибунала ООН по морякам может быть «медвежьей услугой» для Киева

Киев, , 15:52 — REGNUM На Украине сегодня, 29 мая, продолжают обсуждать решение Международного трибунала ООН по морскому праву, которым суд обязал РФ «безотлагательно освободить украинских моряков».

В частности, ситуацию прокомментировал глава олитсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который личновел переговоры по поводу освобождения моряков — 24 человек, 22 моряка и два сотрудника СБУ.

«И об этом знал бывший президент Украины господин Порошенко. Сегодняшний президент об этом не знает. Ну, может, слышал или читал в СМИ. Так вот, по поводу международного трибунала по морскому праву я вам хочу сказать, что Россия юрисдикцию этих решений не признала. Речь идет не о том, что это внутренний вопрос, речь идет о том, что этот трибунал, как считают в России, не может распространять свою юрисдикцию на внутреннее море, где находится Керченский пролив. И, как бы то ни было, то, что такое решение есть, — это хорошо, потому что это еще одно решение по вопросу того, могут и освободят ли наших моряков. И это хорошо, потому что это мнение международной организации», — сказал политик в эфире программы «Пульс» на телеканале «112 Украина».

При этом он заявил, что его удивила реакция украинского МИД в вопросе освобождения моряков.

«Когда мы говорим об этом решении Международного трибунала по морскому праву, я вам хочу сказать, что меня больше удивила реакция нашего МИД, который так напрямую, вы знаете, прямолинейно, как лбом в дерево, говорит: «Просим, нет — требуем. Требуем установить место и время передачи моряков и захваченного имущества». Правильная позиция? Да, конечно, правильная. Только они забыли, с кем они разговаривают. И они забыли, что любые процессы, в том числе и те, которые решены, а в данном случае это предварительное решение, потому что дело по инциденту 25 ноября в трибунале по морскому праву еще не слушалось, но то решение, о котором вы говорите, принято. Так может, здесь надо занять какую-то другую позицию, которая бы напоминала переговоры, а не попытки демонстрировать давление на Россию», — считает Медведчук.

Соответственно, по его словам, такие действия украинского МИД — это провокация со стороны главы ведомства Павла Климкина, ведь реакция России очевидна. При этом, отметил политик, стоит положительно оценить реакцию президента Зеленского, который сказал, что в данном случае ситуация, связанная с освобождением моряков и судов, может послужить началом переговоров и достижения положительных целей в конфликте в Донбассе.

«Правильная позиция? Молодец, я это говорю и реально подтверждаю это. Зачем же Климкину влазить с тем, что он заявил? Только с одной целью: спровоцировать. И еще что очень важно по поводу этого решения: я боюсь и не буду давать комментариев по этому вопросу, как бы это решение не оказалось медвежьей услугой не Украине, а вот этим морякам, которые находятся сегодня и удерживаются под стражей в РФ. Точка», — подчеркнул председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Он добавил, что нюансы переговоров по освобождению украинских моряков не могут сегодня быть публично озвучены.

«Вы не допускаете вот такой ситуации правовой оценки и правового регулирования этой ситуации, тем более что речь идет о международных отношениях, речь идет о двух государствах, речь идет о том, что между этими государствами должен быть тот контакт, который бы позволил что сделать? Ведь надо исходить из чего? Что самое главное? Самое главное — люди должны быть дома, в семье, с родственниками. А не амбиции Климкина или позиция кого-то по поводу того, что надо поступить так или иначе. Они обязаны это сделать. А ведь то, что подается с позиции ультиматума и шантажа по практике того, как действуют и отвечают государственные органы РФ, является в их понимании контрпродуктивным, неправильным, не имеющим места и возражением того, что этой позиции оппонирует, причем оппонирует очень серьезно. Нам это надо? Нет. Нам надо людей вернуть домой, в семьи», — заявил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что морской трибунал ООН не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли, задержанные в Черном море, поэтому решение не нужно исполнять.

В МИД России также заявили, что инцидент в Керченском проливе не входит в юрисдикцию международного арбитража и что Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении этого спора. В ведомстве подчеркнули свое намерение отстаивать российскую позицию в ходе последующего арбитражного разбирательства